Постпред Кубы при ООН назвал представителя США патологическим лжецом

Дипломат заявил, что миллионы кубинцев страдают не из-за своей системы, а из-за жестокой политики геноцида, проводимой Соединёнными Штатами против целого народа. Он также подчеркнул, что кубинцы хорошо понимают причины трудностей и продолжат защищать независимость страны.
Заявление прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента Мигеля Диас-Канеля.
Ранее в Вашингтоне ввели санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро.
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