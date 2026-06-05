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Постпред Кубы при ООН назвал представителя США патологическим лжецом

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал американского коллегу патологическим лжецом после его выступления о гуманитарных последствиях блокады острова.

Источник: RT на русском

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал американского коллегу патологическим лжецом после его выступления о гуманитарных последствиях блокады острова.

Об этом Соберон написал в сети Х, комментируя брифинг в ООН. По его словам, представитель США лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны.

Дипломат заявил, что миллионы кубинцев страдают не из-за своей системы, а из-за жестокой политики геноцида, проводимой Соединёнными Штатами против целого народа. Он также подчеркнул, что кубинцы хорошо понимают причины трудностей и продолжат защищать независимость страны.

Заявление прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента Мигеля Диас-Канеля.

Ранее в Вашингтоне ввели санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро.

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