Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России, теперь документ направят в сенат.
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает создание фонда восстановления Украины, возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Киеву и странам Восточной Европы. Также он продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и разведки.
Отдельно прописаны меры по укреплению потенциала вооружённых сил и пограничных служб стран Прибалтики. Главу Белого дома документ уполномачивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа вводить ограничительные меры, включая санкции, блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины.
Для вступления в силу законопроекту потребуется одобрение сената, который пока по данному поводу не высказывался.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в ходе слушаний в палате представителей констатировал провал санкционной политики Европы против России.