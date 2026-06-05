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Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России, теперь документ направят в сенат.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России, теперь документ направят в сенат.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает создание фонда восстановления Украины, возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Киеву и странам Восточной Европы. Также он продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и разведки.

Отдельно прописаны меры по укреплению потенциала вооружённых сил и пограничных служб стран Прибалтики. Главу Белого дома документ уполномачивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа вводить ограничительные меры, включая санкции, блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины.

Для вступления в силу законопроекту потребуется одобрение сената, который пока по данному поводу не высказывался.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в ходе слушаний в палате представителей констатировал провал санкционной политики Европы против России.

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