Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России

Документ предусматривает создание фонда восстановления Украины, возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Киеву и странам Восточной Европы. Также он продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и разведки.