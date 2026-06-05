Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях в отношении России

Законопроект внесен на рассмотрение в апреле. Он предполагает создание фонда восстановления Украины и возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы. Кроме того, Пентагон до конца 2027 года получает право оказывать помощь Украине в сфере разведки. Госдеп же обязуется усилить потенциал вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии. Президент США также получает право вводить санкции, блокировать активы и устанавливать дополнительные экспортные пошлины в отношении России.