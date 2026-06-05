Чахоян: Прибывающим в Армению из РФ на выборы начнут вручать повестки

Чахоян также сказал, что речь может идти о гражданах, приезжающих из России для участия в выборах, в том числе в случаях, связанных с получением «взятки». Кроме того, в соцсетях появились сообщения о присутствии военной полиции в аэропорту и на пунктах пропуска.