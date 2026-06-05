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Лавров: Желание Кушнера и Уиткоффа нормализовать отношения с РФ не воплощается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер действительно искренне хотят нормализации отношений с Москвой, однако их стремление пока ни во что не материализуется и не переходит в практическую плоскость.

Источник: Life.ru

«Мы ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер, очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — отметил министр.

По словам Лаврова, позитивные заявления американской стороны пока не переходят в практическую плоскость.

Ранее Лавров заявил, что выполнение задач специальной военной операции окажет заметное влияние на укрепление позиций России в мире. По его словам, российские власти намерены последовательно защищать национальные интересы не только в военной, но и в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах. Он подчеркнул, что работа по отстаиванию интересов страны ведётся ежедневно и на разных уровнях, и особое значение для положения РФ на мировой арене имеет именно достижение целей СВО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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