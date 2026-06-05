Лавров: Желание Кушнера и Уиткоффа нормализовать отношения с РФ не воплощается

Ранее Лавров заявил, что выполнение задач специальной военной операции окажет заметное влияние на укрепление позиций России в мире. По его словам, российские власти намерены последовательно защищать национальные интересы не только в военной, но и в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах. Он подчеркнул, что работа по отстаиванию интересов страны ведётся ежедневно и на разных уровнях, и особое значение для положения РФ на мировой арене имеет именно достижение целей СВО.