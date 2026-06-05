Захарова прокомментировала финансовый кризис в ООН

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о финансовом кризисе в ООН, вспомнила фразу из фильма «Служебный роман», отметив, что она «очень подходит».
«Вашингтон задерживает выплаты до конца года, при этом делает это регулярно. Я вспоминаю фразу актрисы (Светланы) Немаляевой в фильме “Служебный роман”. Она говорит: “Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило”. Правда, очень подходит», — сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг, ее слова приводит газета «Известия».
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации. Как отметило издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере четырех миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
На фоне финансовых трудностей ООН вынужденно провела масштабное сокращение расходов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.