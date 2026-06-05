Захарова прокомментировала финансовый кризис в ООН

«Вашингтон задерживает выплаты до конца года, при этом делает это регулярно. Я вспоминаю фразу актрисы (Светланы) Немаляевой в фильме “Служебный роман”. Она говорит: “Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило”. Правда, очень подходит», — сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг, ее слова приводит газета «Известия».