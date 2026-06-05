Die Zeit: Германия несколько недель активно готовится к переговорам с РФ

Немецкие власти на протяжении нескольких недель ведут активные консультации с рядом европейских партнеров относительно формата диалога с Россией, пишет Die Zeit.
«За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией», — отмечается в публикации.
По данным издания, в ведомстве канцлера ФРГ регулярно проводятся совещания, в которых участвуют преимущественно представители Франции и Великобритании.
Кроме того, в обсуждениях на текущий момент принимают участие также представители Польши и Италии.
Накануне президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с контактами между Россией и Евросоюзом идет к возобновлению.