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Die Zeit: Германия несколько недель активно готовится к переговорам с РФ

В ведомстве канцлера ФРГ регулярно проводятся совещания на тему переговоров с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Немецкие власти на протяжении нескольких недель ведут активные консультации с рядом европейских партнеров относительно формата диалога с Россией, пишет Die Zeit.

«За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией», — отмечается в публикации.

По данным издания, в ведомстве канцлера ФРГ регулярно проводятся совещания, в которых участвуют преимущественно представители Франции и Великобритании.

Кроме того, в обсуждениях на текущий момент принимают участие также представители Польши и Италии.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с контактами между Россией и Евросоюзом идет к возобновлению.

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