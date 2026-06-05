Посольство РФ в Мексике продолжает добиваться доступа к россиянке Романовой

Как ранее сообщали ТАСС в дипмиссии, россиянка удерживается в мексиканском социальном учреждении против ее воли с октября 2023 года. В апреле 2026 года после неоднократных обращений посольства российским дипломатам удалось добиться встречи с удерживаемой россиянкой впервые с августа 2025 года. Как сообщили тогда в консульстве встреча состоялась после длительного ожидания разрешения от мексиканских властей. Российская сторона считает содержание россиянки в социальном учреждении в Мексике юридически безосновательным.