Посольство РФ в Мексике продолжает добиваться доступа к россиянке Романовой

МЕХИКО, 5 июня. /ТАСС/. Посольство России в Мексике продолжает настойчиво добиваться предоставления консульского доступа к россиянке Кристине Романовой, удерживаемой на территории страны, и намерено оказывать ей необходимую помощь. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Яков Федоров.
«Мы продолжаем добиваться консульского доступа к нашей гражданке. В рамках текущей работы консульства намерены оказывать ей всевозможную поддержку», — подчеркнул дипломат.
«Сейчас мы стараемся выяснить ее дальнейшую судьбу и готовы оказать всяческое содействие. Мы находимся в контакте с мексиканскими компетентными органами по данному вопросу, защита законных прав россиян является нашим безусловным приоритетом», — добавил он.
Как ранее сообщали ТАСС в дипмиссии, россиянка удерживается в мексиканском социальном учреждении против ее воли с октября 2023 года. В апреле 2026 года после неоднократных обращений посольства российским дипломатам удалось добиться встречи с удерживаемой россиянкой впервые с августа 2025 года. Как сообщили тогда в консульстве встреча состоялась после длительного ожидания разрешения от мексиканских властей. Российская сторона считает содержание россиянки в социальном учреждении в Мексике юридически безосновательным.