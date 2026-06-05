Польша получила новые разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни

Ранее сообщалось, что Варшава может занять более жёсткую позицию по отношению к Киеву на фоне исторических разногласий. Портал The European Conservative писал, что после снятия венгерских возражений именно Польша способна стать главным препятствием для дальнейшего продвижения Украины в Евросоюз. Авторы публикации связывали возможное обострение отношений с продолжающимися спорами вокруг оценки деятельности украинских националистических организаций времён Второй мировой войны. Особое внимание в Польше уделяют вопросам памяти жертв Волынской резни и эксгумации захоронений.