В «АвтоВАЗ» назвали дату запуска производства гибридных фургонов SKM

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. «АвтоВАЗ» совместно с партнерами по бренду SKM рассчитывает в 2027 году запустить производство гибридной версии фургонов SKM, заявил РИА Новости вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ.
«Мы совместно с партнером по SKM смотрим гибрид. Они должны в текущем году у себя его запустить, и мы, по идее, на следующий год должны у нас готовить производство как раз с учетом локализации», — сказал он.
Топ-менеджер уточнил, что речь идет именно о грузовых версиях SKM. «По пассажирским мы пока с партнерами в дискуссии, еще пока точку соприкосновения не нашли», — добавил Костромин.
Он также отметил, что не верит в успешность полностью электрических моделей, а сконцентрирован именно на развитии гибридов, в том числе на платформе Lada Azimut.
«В “электрички” не верю, если статистику смотреть, то на уровне одного процента (по доле рынка — ред.) “электрички” так и держатся, а гибриды растут. К следующему году, может быть, уже 15% доля рынка будет гибридов всех суммарно», — пояснил вице-президент «АвтоВАЗа».
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.