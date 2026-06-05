В Оренбургской области отменили ракетную опасность

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Ракетная опасность была объявлена на территории региона в 2.05 мск, она продлилась около полутора часов.
«Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой ракетной опасности на территории Оренбургской области», — написал Солнцев в канале на платформе «Макс».
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