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В Оренбургской области отменили ракетную опасность

На территории Оренбургской области отменили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Ракетная опасность была объявлена на территории региона в 2.05 мск, она продлилась около полутора часов.

«Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой ракетной опасности на территории Оренбургской области», — написал Солнцев в канале на платформе «Макс».

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