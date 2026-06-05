Палата представителей США одобрила проект о санкциях против РФ и помощи Киеву

В документе идёт речь о дополнительных санкциях против российских официальных лиц, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности. Кроме того, пошлины на российские товары и услуги могут быть повышены до по меньшей мере 500%. Предполагается, что эти рестрикции будут назначаться в зависимости от оценки ряда обстоятельств, связанных с украинским конфликтом.