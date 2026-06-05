А ранее экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен продолжать вести курс на нормализацию отношений между Россией и США, постепенно отменяя санкции в рамках урегулирования на Украине. Маркс отметил, что США не зависят от российской нефти, и решение о санкциях против России должны принимать европейцы. Он также назвал такие ограничения «двусторонним процессом, который ложится тяжёлым бременем на Европу».