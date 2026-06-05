Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что действия киевских властей и поддерживающих их западных стран нанесли серьезный ущерб культуре и населению Украины. По ее словам, это является геноцидом.
«Это чудовищное явление современного мира — то, что творят с гражданами Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры. На самом деле это геноцид. Выкашивается население Украины, вымарывается тот исторический опыт, который есть у этого народа», — подчеркнула дипломат.