Захарова обвинила Киев в геноциде украинского народа

«Это чудовищное явление современного мира — то, что творят с гражданами Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры. На самом деле это геноцид. Выкашивается население Украины, вымарывается тот исторический опыт, который есть у этого народа», — подчеркнула дипломат.