Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия сняла запрет на выделение €6,6 млрд из фонда ЕС для Украины

Власти Венгрии приняли решение о снятии запрета на выделение €6,6 млрд из фонда ЕС на вооружения для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия согласилась снять блокировку с решения о выделении 6,6 млрд евро из европейского фонда, предназначенного для финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщает Nepszava.

По данным собеседников издания, новое руководство страны отказалось от прежней позиции и отменило последнее оставшееся венгерское вето по вопросам, связанным с поддержкой Киева. Это позволило продвинуться в реализации ранее согласованных инициатив Евросоюза.

Окончательное решение о направлении средств из Европейского фонда мира на закупку вооружений для украинской армии было одобрено на уровне постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе. Средства планируется использовать для дальнейшего обеспечения ВСУ необходимым вооружением и военной техникой.

Ранее глава венгерского кабмина Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции с ирландским премьером Михолом Мартином заявил об одобрении Будапештом открытия переговоров о принятии Украины в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше