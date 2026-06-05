Венгрия сняла запрет на выделение €6,6 млрд из фонда ЕС для Украины

Венгрия согласилась снять блокировку с решения о выделении 6,6 млрд евро из европейского фонда, предназначенного для финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщает Nepszava.
По данным собеседников издания, новое руководство страны отказалось от прежней позиции и отменило последнее оставшееся венгерское вето по вопросам, связанным с поддержкой Киева. Это позволило продвинуться в реализации ранее согласованных инициатив Евросоюза.
Окончательное решение о направлении средств из Европейского фонда мира на закупку вооружений для украинской армии было одобрено на уровне постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе. Средства планируется использовать для дальнейшего обеспечения ВСУ необходимым вооружением и военной техникой.
Ранее глава венгерского кабмина Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции с ирландским премьером Михолом Мартином заявил об одобрении Будапештом открытия переговоров о принятии Украины в Евросоюз.