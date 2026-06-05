В ДНР за сутки от атак ВСУ пострадали три мирных жителя

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«С 0.00 04.06.2026 по 0.00 05.06.2026 года 11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.). Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Отмечается, что за сутки были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры и два жилых домостроения.
В ведомстве добавили, что также поступили новые сведения о ранении восьми мирных жителей с 31 мая по 3 июня.