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Экс-разведчик Риттер: Прибалтика создала casus belli, пропустив дроны ВСУ

Пропуск украинских дронов странами Прибалтики привёл к созданию casus belli, и теперь они являются активными участниками конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Пропуск украинских дронов странами Прибалтики привёл к созданию casus belli, и теперь они являются активными участниками конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, прибалтийские государства уже стали врагами и на практике превратились в участников боевых действий.

В последнее время украинские беспилотники неоднократно оказывались в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. При этом ранее официальные лица этих стран утверждали, что не давали Киеву разрешения использовать их территории для атак на объекты в России.

«Они уже создали casus belli, а не создают. Они являются врагами. Они активные участники этого конфликта. И если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию», — заявил собеседник агентства.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что балтийские страны помогали украинским военным совершить налёт беспилотников на Санкт-Петербург.

3 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаках дронов ВСУ на объекты инфраструктуры города.

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