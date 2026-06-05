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В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа в День рождения

Песков заявил, что не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днём рождения.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не знает, будет ли российский глава Владимир Путин 14 июня лично поздравлять Дональда Трампа с Днем рождения.

«Пока не знаю», — сказал официальный представитель Кремля для ТАСС.

Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет 14 июня. На прошлый День рождения американского президента Путин поздравил его по телефону, затронув двусторонние отношения и мировые проблемы.

Более 1,5 часов продолжался телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 29 апреля. Главы России и США за это время успели обсудить Украину, Иран, перспективы мира, фигуру Зеленского, а также инцидент с покушением на американского президента.

Тогда российский лидер подчеркнул, что в последнем телефонном разговоре с Трампом он очень достойно говорил о 9 Мая.

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