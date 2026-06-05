Дмитриев: Мерц не получит ракеты Tomahawk

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не получит крылатые ракеты Tomahawk. Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения СМИ о возможном отказе США продать Германии ракеты Tomahawk.
«Мерцу не достанется “Томагавк”, — написал он в X.
Ранее газета Politico сообщила, что администрация США может отказаться от планов поставок крылатых ракет Tomahawk в Германию из-за опасений, что Россия может расценить этот шаг как эскалацию.