Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ

ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны Франции планирует провести симуляцию давления на ведомство со стороны СМИ и общества в гипотетической кризисной ситуации, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственную базу контрактов.
«Организация имитации давления СМИ и общества в ходе учений по управлению кризисными ситуациями в интересах министерства вооруженных сил и по делам ветеранов», — говорится в описании тендера, с помощью которого французское оборонное ведомство рассчитывает найти подрядчика.
Моделирование общественного и медийного давления планируется провести в Париже, поиск организатора тренировочных мероприятий открыт до 17 июня, следует из карточки, размещенной в базе контрактов. Чем обусловлена необходимость подобных учений, не уточняется.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила свои оборонные расходы и активизировала военную политику.
В январе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Парижем на оборону и развитие вооруженных сил, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти. По словам французского лидера, к 2027 году оборонный бюджет республики достигнет 64 миллиарда евро.