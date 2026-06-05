Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ

В январе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Парижем на оборону и развитие вооруженных сил, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти. По словам французского лидера, к 2027 году оборонный бюджет республики достигнет 64 миллиарда евро.