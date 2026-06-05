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Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ

РИА Новости: Франция проведет учения по реагированию на давление со стороны СМИ.

Источник: © РИА Новости

ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Министерство обороны Франции планирует провести симуляцию давления на ведомство со стороны СМИ и общества в гипотетической кризисной ситуации, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственную базу контрактов.

«Организация имитации давления СМИ и общества в ходе учений по управлению кризисными ситуациями в интересах министерства вооруженных сил и по делам ветеранов», — говорится в описании тендера, с помощью которого французское оборонное ведомство рассчитывает найти подрядчика.

Моделирование общественного и медийного давления планируется провести в Париже, поиск организатора тренировочных мероприятий открыт до 17 июня, следует из карточки, размещенной в базе контрактов. Чем обусловлена необходимость подобных учений, не уточняется.

В последние несколько лет Франция значительно нарастила свои оборонные расходы и активизировала военную политику.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Парижем на оборону и развитие вооруженных сил, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти. По словам французского лидера, к 2027 году оборонный бюджет республики достигнет 64 миллиарда евро.