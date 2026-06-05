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Путин заявил, что у России есть только одна просьба к Армении

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ к Армении «лишь одна просьба» — провести референдум по вопросу возможного присоединения к Европейскому союзу как можно скорее.

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ к Армении «лишь одна просьба» — провести референдум по вопросу возможного присоединения к Европейскому союзу как можно скорее.

— Армянский премьер-министр Никол Пашинян недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по данному вопросу. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее, — сказал он в четверг, 4 июня, на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что от политического курса Армении зависит организация рынков в ЕАЭС. Путин добавил, что для России представляет практический интерес понимание того, как будет выстраиваться взаимодействие с Ереваном по широкому кругу вопросов, которые выходят за рамки поставок энергоносителей.

Никол Пашинян назвал позитивным разговор с Владимиром Путиным, который они провели 1 июня.

Также армянский лидер назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в РФ некоторых видов продуктов из Армении. Он добавил, что в случаях, когда будут возникать «несправедливые препятствия для экспорта», будут задействованы программы поддержки и субсидирования, если продукция, предназначенная для экспорта, не будет реализована за границу.

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