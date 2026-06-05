Путин заявил, что у России есть только одна просьба к Армении

Также армянский лидер назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в РФ некоторых видов продуктов из Армении. Он добавил, что в случаях, когда будут возникать «несправедливые препятствия для экспорта», будут задействованы программы поддержки и субсидирования, если продукция, предназначенная для экспорта, не будет реализована за границу.