Экс-премьер Молдавии высказался за экономическое сотрудничество с Россией

«Мы готовы (к сотрудничеству — ред.), мы пришли с рецептами, с предложениями о сотрудничестве по всем направлениям, в том числе и гуманитарном, культурном и, конечно, экономическом. Если у нас будет экономика, то политика никуда не денется», — сказал Тарлев.