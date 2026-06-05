Экс-премьер Молдавии высказался за экономическое сотрудничество с Россией

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Развитие экономического сотрудничества между Россией и Молдавией необходимо для укрепления политического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.
«Мы готовы (к сотрудничеству — ред.), мы пришли с рецептами, с предложениями о сотрудничестве по всем направлениям, в том числе и гуманитарном, культурном и, конечно, экономическом. Если у нас будет экономика, то политика никуда не денется», — сказал Тарлев.
Собеседник агентства уточнил, что диалог между странами должен выстраиваться «не через революции», а через экономическое сотрудничество.
«Мы должны делать революцию в мышлении, в желании и в экономическом взаимоотношении», — указал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.