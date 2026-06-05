Игорь Кобзев принял участие в совещании по поддержке ответственного бизнеса

Встречу в рамках Петербургского международного экономического форума провели полномочные представители Президента Российской Федерации в Сибирском и Центральном федеральных округах — Анатолий Серышев и Игорь Щеголев.
В Сибири особое внимание уделяется вопросам поддержки ответственного бизнеса и интеграции предприятий в систему ЭКГ-рейтинга. По мнению полпреда, внедрение рейтинга способствует эффективному взаимодействию между органами власти и бизнесом, что является ключевым фактором устойчивого развития макрорегиона.
На ПМЭФ-2025 Игорь Щеголев представил главам регионов Сибири успешный опыт разработки и применения ЭКГ-рейтинга, накопленный субъектами Центрального федерального округа. Все регионы Сибири включились в работу и приняли соответствующие законы, уступая по уровню правовой базы только Центральному федеральному округу.
Анатолий Серышев выразил благодарность Игорю Щеголеву и Ассоциации «Центральный федеральный округ» за методическую поддержку. Сейчас регионы округа находятся на этапе практической интеграции инструментов рейтинга. Региональные органы власти совместно с бизнес-ассоциациями и общественными организациями проводят информационные кампании, разъясняя преимущества участия в рейтинге и подготавливая компании к анкетированию.
Особое внимание уделяется популяризации передовых практик ответственного бизнеса, которые транслируются через СМИ и профильные площадки, стимулируя другие предприятия следовать примеру лидеров. Результаты этой работы демонстрируют положительную динамику: в тройку лидеров ЭКГ-рейтинга в Сибирском федеральном округе вошли предприятия из трех регионов.
Наивысшие показатели продемонстрировали компании из Кемеровской области — 126 баллов, Красноярского края — 119 баллов, Иркутской области — 116 баллов. Компании, набравшие 100 и более баллов, представлены во всех субъектах Федерации округа, что свидетельствует о широком распространении принципов ответственного бизнеса.
Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутской области принят закон «О развитии ответственного ведения бизнеса», который создает правовые основы для формирования реестра субъектов ответственного бизнеса на основе национального стандарта ЭКГ-рейтинга. Этот документ способствует поощрению компаний, честно работающих на рынке и заботящихся о своих сотрудниках и окружающей среде.
Активное развитие социально ориентированных проектов также улучшает позиции сибирских предприятий в ЭКГ-рейтинге, учитывая их при прохождении анкетирования и предоставляя возможность занять лидирующие позиции и получить доступ к государственным мерам поддержки.
На встрече также обсудили изменения в национальном стандарте «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» и подготовку к III ЭКГ-форуму, который планируется провести в Кемерово.