Игорь Кобзев принял участие в совещании по поддержке ответственного бизнеса

Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутской области принят закон «О развитии ответственного ведения бизнеса», который создает правовые основы для формирования реестра субъектов ответственного бизнеса на основе национального стандарта ЭКГ-рейтинга. Этот документ способствует поощрению компаний, честно работающих на рынке и заботящихся о своих сотрудниках и окружающей среде.