Александр Ведерников принимает участие в ПМЭФ

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня, сообщает пресс-служба областного парламента.
Делегация области участвует в ключевых мероприятиях, посвященных вопросам экономического развития территорий, а также презентует на стенде Сибирского федерального округа «Большая Сибирь» крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в регионе.
Открыл экспозицию полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
«За год многое было сделано, чтобы повысить качество жизни сибиряков, сделать регионы округа привлекательными и комфортными для людей. Для этого мы решаем задачи развития социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, науки и технологий», — сказал Анатолий Серышев.
Спикер ЗС отметил, что сегодня всем регионам России важно быть вместе, обмениваться своими лучшими практиками для устойчивого экономического роста. Он также добавил, что со своей стороны депутаты будут дальше работать в тесном сотрудничестве с губернатором в интересах жителей Приангарья.
Стенд «Большая Сибирь» объединил Алтай, Хакасию и Тыву, Алтайский и Красноярский края, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области.
Кроме того, глава областного парламента примет участие в презентации проекта «Спартакиада народов Сибири».
В рамках форума правительство области планирует подписать более 20 соглашений.