Александр Ведерников принимает участие в ПМЭФ

Спикер ЗС отметил, что сегодня всем регионам России важно быть вместе, обмениваться своими лучшими практиками для устойчивого экономического роста. Он также добавил, что со своей стороны депутаты будут дальше работать в тесном сотрудничестве с губернатором в интересах жителей Приангарья.