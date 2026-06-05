Дмитриев заявил, что Мерц останется без ракет Tomahawk от США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ, прокомментировал сообщения о возможной отмене поставок ракет Tomahawk из США в Германию.
По его мнению, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не получит данные ракеты.
«Никаких Tomahawk для Мерца», — отметил Дмитриев в своем сообщении в соцсети X*.
Накануне издание Politico сообщало, что Пентагон, вероятно, примет решение об отмене отправки Tomahawk в Германию, учитывая возможные ответные меры со стороны Москвы.
Ранее Дмитриев также выразил мнение, что политика изоляционизма негативно сказывается на экономике и энергобезопасности Германии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.