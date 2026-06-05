Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против РФ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин призвал не рассчитывать на отмену западных санкций против России. По его словам, происходящие в мировой экономике изменения носят фундаментальный характер и связаны с более глубокими глобальными процессами, чем отдельные санкционные решения.