Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против РФ

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект об ужесточении санкций против РФ и оказании дополнительной помощи Украине. Документ опубликован в четверг, 4 июня, на сайте Конгресса.
Инициативу поддержали 226 конгрессменов, 195 проголосовали против. Законопроект предполагает регулярный анализ действий Российской Федерации, включая оценку хода конфликта на Украине, соблюдения возможных мирных договоренностей и участия в переговорах по урегулированию.
В случае выявления нарушений предлагается ввести дополнительные ограничения против российских чиновников, банковского сектора и нескольких ключевых отраслей экономики, повысить пошлины на товары из России и услуги до 500 процентов.
Также законопроект предусматривает выделение Киеву военной помощи в размере 300 миллионов долларов в 2026 и 2027 финансовых годах.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин призвал не рассчитывать на отмену западных санкций против России. По его словам, происходящие в мировой экономике изменения носят фундаментальный характер и связаны с более глубокими глобальными процессами, чем отдельные санкционные решения.