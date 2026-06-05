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В Курской области при обстреле ВСУ погиб 68-летний пенсионер

Мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в деревне Лещиновка.

Мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в деревне Лещиновка.

Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, трагедия произошла в Глушковском районе.

«К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет. Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Ранее украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю в Троицком округе Луганской Народной Республики. В результате погиб мужчина.

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