Путин назвал два ключевых условия мира на Украине: президент подчеркнул их взаимосвязь

Европейские эксперты отдают себе отчет, что для восстановления украинской экономики необходимы сотни миллиардов евро, подчеркнул Путин. Он добавил, что ему известны идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины. Россия, по словам Путина, не возражает, так как это не имеет к ней отношения.