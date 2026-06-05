Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию

Аэропорт Внуково перешёл на обслуживание рейсов только после согласования с уполномоченными органами.
Об этом сообщает Росавиация.
По информации агентства, ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Самары были сняты временные ограничения.