Готовит новую атаку: эксперт раскрыл тайный заговор Зеленского с Польшей

Вот эта нарочитая информационная кампания как раз была направлена на то, чтобы вывести Лукашенко из себя, чтобы он попался на провокационные заявления, совершил ошибку и дал повод осуществить агрессию против Республики Белоруссия. Речь идёт не о непосредственном нападении на территорию республики, а о возможном негативном воздействии на граждан Белоруссии, находящихся за границей. Стояла задача очернить перед всем мировым сообществом Лукашенко, внести разлад между ним и Путиным", — объяснил Перенджиев.