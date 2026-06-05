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Готовит новую атаку: эксперт раскрыл тайный заговор Зеленского с Польшей

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк начал публично угрожать и хамить президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Александр Перенджиев объяснил поведение представителей Украины.

Источник: Аргументы и факты

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с публичными угрозами убийством в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что за высказываниями Подоляки стоит коллективный Запад.

«Это всё‑таки не их инициатива. Это развёрнутая кампания против Республики Белоруссия и самого Лукашенко со стороны всего коллективного Запада. Здесь главную роль играет Польша. Именно она стоит за всей этой информационно‑пропагандистской кампанией», — сказал эксперт.

Политолог обратил внимание на цель выпадов в отношении Белоруссии.

"Это именно нарочито получилось: как только Лукашенко сказал, что он готов приехать с Зеленским разговаривать, тут же направили к Зеленскому Тихановскую. И тут же шутки Зеленского о том, что должен был приехать президент Республики Беларусь, — вот он и приехал.

Вот эта нарочитая информационная кампания как раз была направлена на то, чтобы вывести Лукашенко из себя, чтобы он попался на провокационные заявления, совершил ошибку и дал повод осуществить агрессию против Республики Белоруссия. Речь идёт не о непосредственном нападении на территорию республики, а о возможном негативном воздействии на граждан Белоруссии, находящихся за границей. Стояла задача очернить перед всем мировым сообществом Лукашенко, внести разлад между ним и Путиным", — объяснил Перенджиев.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин назвал угрозы Подоляки в адрес Лукашенко очередным подтверждением «террористического курса» Киева.

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