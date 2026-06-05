Игорь Кобзев принял участие в открытии стенда «Большая Сибирь» на Петербургском форуме

Участие в открытии стенда принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Старт работе объединенного стенда дал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Приветствуя гостей «Большой Сибири», полпред отметил, что основные усилия в течение года были сосредоточены на достижении целей, обозначенных главой государства. Полпред отдельно остановился на достижениях в сфере науки, сельского хозяйства, спорта.
Анатолий Серышев особо подчеркнул, что во всех регионах округа большое внимание уделяется участникам и ветеранам специальной военной операции: ведется работа по восстановлению их здоровья, предоставляются возможности для трудоустройства. Уже более 300 участников спецоперации и членов их семей прошли профессиональное обучение и переподготовку, в том числе по крайне востребованным специальностям: педагог, медицинский работник, оператор БПЛА. Почти 35 тысяч детей бойцов СВО этим летом смогут отдохнуть в детских лагерях.
Губернатор Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область год за годом подтверждает свой экономический и инвестиционный потенциал реальными проектами. По итогам 2025 года ВРП региона составил около трех триллионов рублей, заняв второе место в СФО. Инвестиции в основной капитал — 939 миллиардов рублей.
Глава региона сообщил, что сегодня реализуют 165 средних и крупных инвестпроектов с общим объемом вложений свыше трех триллионов рублей, что даст 40 тысяч рабочих мест. «Работа в рамках Петербургского международного экономического форума — это хорошая возможность продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал Иркутской области потенциальным партнерам, привлечь в регион новый бизнес, закрепить и развить уже имеющиеся рабочие связи. Достижению этих целей способствует многогранная деловая программа форума, мы планируем принять участие во многих мероприятиях. Также в планах подписание — более 20 соглашений, в том числе инвестиционных», — сообщил Игорь Кобзев.
Участие в работе Петербургского международного экономического форума принимает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Регионы Сибири традиционно объединяются в рамках единой коллективной экспозиции, чтобы представить первым лицам государства, участникам и гостям форума социально-экономический и инвестиционный потенциал своих территорий. Площадь двухэтажного стенда — более 210 квадратных метров, на его территории расположены переговорные комнаты, студия телеканала «Сибирь 24» и зона для подписания соглашений.