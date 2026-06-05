Депутат думы Иркутска финансирует установку флагштоков в детсадах и школах

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— Пусть флаг станет частью повседневной жизни детского сада. Чтобы каждый ребенок, глядя на него, ощущал свою причастность к великой стране и ее истории, — отметил Иван Брилка.
Это четвертый флагшток, установленный в социальном учреждении избирательного округа № 34. В День России и День государственного флага триколор появится еще в детском саду № 123 и школе № 46. Установка флагштоков и благоустройство прилегающих территорий финансируется из личных средств депутата.
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