Лавров: Европа не поддержит урегулирование, выводящее Украину из-под ее контроля

«Европа не будет поддерживать никакое урегулирование, которое каким-либо образом будет выводить из-под ее контроля нацистский режим В. А. Зеленского или того, кто может его заменить в будущем», — сказал министр в интервью «Известиям». Он добавил, что Украина для западных стран всегда была «наиболее чувствительным местом с точки зрения давления на Россию».