Замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» Косинский рассказал о трендах на медиарынке

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о трендах на медиарынке, монетизации и популярном контенте у аудитории.
Косинский рассказал, что на площадке RUTUBE блогерам оказывается всесторонняя поддержка.
«Авторы — это для нас та самая кровь, которая и создаёт нам зрительский интерес… Мы их слушаем, мы их собираем постоянно, внедряем новые технологии, тестируем на них, вместе с ними обсуждаем — делаем всё, чтобы им было с нами комфортно», — рассказал он.
Замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» уточнил, что на RUTUBE есть отдельный раздел, который рассказывает будущим авторам, как начать снимать контент с нуля.
«У нас есть академия блогеров — оффлайн и онлайн пространство, — где каждый желающий может получить образование в этой среде», — пояснил он.
Косинский также сообщил, что в 2025 году компания выплатила более 1,5 млрд рублей монетизации.
Отвечая на вопрос о портрете типичного зрителя RUTUBE, он напомнил, что аудитория площадки составляет 83 млн человек.
«В основном, это россияне. Ядро аудитории — это с 14 до 35 лет, если быть точнее с 25 до 35 лет, мужчины и женщины примерно в одинаковых пропорциях… Более взрослое поколение также приходит к нам на платформу и… остаётся вместе с нами. Начиная от внуков и заканчивая бабушками и дедушками, все смотрят RUTUBE», — отметил Косинский.
По его словам, сейчас наиболее популярными категориями среди пользователей считаются юмор, авто-мотоконтент, еда и путешествия.
«Но самый приоритетный — это юмор. Юмор в нашей стране, наверное, занимает главное место в сознании наших пользователей», — заключил Косинский.