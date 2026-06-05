Замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» Косинский рассказал о трендах на медиарынке

«В основном, это россияне. Ядро аудитории — это с 14 до 35 лет, если быть точнее с 25 до 35 лет, мужчины и женщины примерно в одинаковых пропорциях… Более взрослое поколение также приходит к нам на платформу и… остаётся вместе с нами. Начиная от внуков и заканчивая бабушками и дедушками, все смотрят RUTUBE», — отметил Косинский.