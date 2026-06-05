Группировка «Север» уничтожила за сутки 234 дрона самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 234 дрона самолетного типа и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 234 БПЛА самолетного типа, 34 тяжелых боевых дрона R-18, 2 мотоцикла, 2 квадроцикла, багги и 6 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал Межевых.
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