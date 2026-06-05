Действия украинских властей и поддерживающих их стран Запада нанесли серьезный ущерб культуре и населению Украины, это геноцид, на который следует раскрыть глаза. Об этом в пятницу, 5 июня, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— Это чудовищное явление современного мира — то, что творят с жителями Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры, — цитирует ее ТАСС.
Она заявила, что считает происходящее геноцидом, потому что страдает украинское население и стирается историческое наследие страны. Дипломат отметила, что вместе с противоречивыми страницами прошлого из общественной памяти пытаются исключить и значимые достижения, культурные ценности и достойные страницы истории Украины.
1 июня Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины по Геническу в Херсонской области. Она назвала его демонстрацией террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.
30 мая дипломат заявила, что западные государства выдали украинскому президенту Владимиру Зеленскому индульгенцию на применение любых типов вооружений и теперь не вправе удивляться, когда удары ВСУ достигают их собственной территории.