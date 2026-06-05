Аналитик Двилянский: мошенники могут взламывать аккаунты соседей в дачных чатах

«Не доверяйте неожиданным просьбам о деньгах в мессенджере. Профиль вполне мог быть взломан несколькими днями ранее, а вы просто не в курсе. Прежде чем переводить деньги, свяжитесь с человеком лично — позвоните по тому номеру телефона, который у вас сохранён в контактах… Если речь идёт о председателе или бухгалтере товарищества, сверьтесь с информацией на доске объявлений в самом СНТ или позвоните в правление по известному вам телефону», — заключил Двилянский.