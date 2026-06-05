Аналитик Двилянский: мошенники могут взламывать аккаунты соседей в дачных чатах

С началом дачного сезона мошенники активизировались в чатах садоводческих товариществ, куда вступают по открытым ссылкам, которые часто публикуются в открытом доступе или передаются из рук в руки, рассказал в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
«Более опасный способ — взлом аккаунтов реальных и доверенных участников чата. После получения доступа злоумышленники анализируют переписку, чтобы узнать, кто есть кто в товариществе, какие проблемы сейчас актуальны и кто из членов правления обладает авторитетом», — предупредил эксперт.
Схема выглядит правдоподобно: мошенник от имени взломанного соседа или с поддельного аккаунта председателя публикует сообщение о срочной закупке генераторов, насосов, фильтров или стройматериалов по специальной цене для членов товарищества, пояснил специалист.
«При этом используется реальная повестка — например, недавний общий сброс на ремонт скважины или подготовку к зиме. Чтобы не вызывать подозрений, злоумышленники могут присылать в личку не ссылку на маркетплейс, а контакт “знакомого поставщика” или файл с “каталогом товаров”, — рассказал он.
По его словам, главные признаки мошенничества — это спешка и способ оплаты.
«Вас обязательно будут торопить: предложение ограничено; успевайте, иначе по полной цене; скидка только сегодня… Второй ключевой признак — оплата на карту физического лица, по номеру телефона или переход по ссылке, которая ведёт на подозрительный сайт», — отметил аналитик.
Собеседник RT подчеркнул, что реальные сделки СНТ всегда проходят через расчётный счёт товарищества с оформлением договора или с квитанцией, где указаны официальные реквизиты.
«Не доверяйте неожиданным просьбам о деньгах в мессенджере. Профиль вполне мог быть взломан несколькими днями ранее, а вы просто не в курсе. Прежде чем переводить деньги, свяжитесь с человеком лично — позвоните по тому номеру телефона, который у вас сохранён в контактах… Если речь идёт о председателе или бухгалтере товарищества, сверьтесь с информацией на доске объявлений в самом СНТ или позвоните в правление по известному вам телефону», — заключил Двилянский.
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