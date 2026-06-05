Запад пока не готов к переговорам с Россией, считает депутат бундестага

«На данный момент я не вижу готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе. Надеюсь, что это вскоре изменится», — заявил Котре на полях ПМЭФ.
Политик сказал, что пока настроен довольно скептически, но отметил, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы Запад и Россия снова начали вести друг с другом диалог.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.