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Запад пока не готов к переговорам с Россией, считает депутат бундестага

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Запад пока не готов вести переговоры с Россией, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент я не вижу готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе. Надеюсь, что это вскоре изменится», — заявил Котре на полях ПМЭФ.

Политик сказал, что пока настроен довольно скептически, но отметил, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы Запад и Россия снова начали вести друг с другом диалог.

Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.