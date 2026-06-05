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Захарова сравнила финансовый кризис ООН со сценой из «Служебного романа»

Вашингтон регулярно задерживает выплаты в бюджет Организации Объединённых Наций, эта ситуация напоминает эпизод из фильма «Служебный роман», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: RT на русском

Вашингтон регулярно задерживает выплаты в бюджет Организации Объединённых Наций, эта ситуация напоминает эпизод из фильма «Служебный роман», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова сказала, отвечая на вопрос о финансовых трудностях всемирной организации. Её слова приводит газета «Известия».

Свой комментарий дипломат проиллюстрировала киноцитатой, сравнив поведение американской стороны с персонажем известного советского фильма.

«Я вспоминаю фразу актрисы Немоляевой в фильме “Служебный роман”: “Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане всё шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило”. Правда, очень подходит», — сказала Захарова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что ООН находится на грани банкротства, поскольку Соединённые Штаты и Китай не вносят платежи организации.

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