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Командир Танкист: бойцы «Востока» заходили в Комсомольское с трех сторон

Военный рассказал, что штурмовикам группировки удалось завести в село до роты личного состава.

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики заходили в село Комсомольское в Запорожской области с трех сторон. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Танкист.

«Мы в эту деревню заходили с трех сторон. То есть слева, справа и посередине. Заходили туда группами под сопровождение дронов. Заходили туда круглыми сутками», — рассказал командир.

По его словам, штурмовикам «Востока» удалось завести в село до роты личного состава.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.