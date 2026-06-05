Командир Танкист: бойцы «Востока» заходили в Комсомольское с трех сторон

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики заходили в село Комсомольское в Запорожской области с трех сторон. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Танкист.
«Мы в эту деревню заходили с трех сторон. То есть слева, справа и посередине. Заходили туда группами под сопровождение дронов. Заходили туда круглыми сутками», — рассказал командир.
По его словам, штурмовикам «Востока» удалось завести в село до роты личного состава.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.