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Боец Дыня: траншеи соединяли Комсомольское с другими населенными пунктами

Штурмовик рассказал, что их протяженность местами достигала не менее 10 км.

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Украинские войска вырыли в селе Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) траншеи, которые соединили его с другими населенными пунктами Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Дыня.

«Наш населенный пункт большой, который ранее был Гуляйпольским, он окопан траншеями вокруг. То есть, от него уходят траншеи в любой другой населенный пункт», — рассказал боец.

По словам штурмовика, протяженность траншей местами достигала не менее 10 км.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.