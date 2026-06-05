Боец Дыня: траншеи соединяли Комсомольское с другими населенными пунктами

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Украинские войска вырыли в селе Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) траншеи, которые соединили его с другими населенными пунктами Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Дыня.
«Наш населенный пункт большой, который ранее был Гуляйпольским, он окопан траншеями вокруг. То есть, от него уходят траншеи в любой другой населенный пункт», — рассказал боец.
По словам штурмовика, протяженность траншей местами достигала не менее 10 км.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.