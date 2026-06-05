ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 69 тяжелых квадрокоптеров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 69 тяжелых боевых квадрокоптеров и 45 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 69 тяжелых боевых гексакоптеров и 7 барражирующих боеприпасов противника», — сказал Бигма.
Кроме того, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, 22 наземных робототехнических комплекса и 2 полевых склада боеприпасов противника.
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