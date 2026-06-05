Боец Дыня: в Комсомольском на стороне ВСУ воевали женщины-операторы БПЛА

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Женщины-операторы БПЛА воевали на стороне ВСУ в селе Комсомольское Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Дыня.
«Пункт БПЛА был, и на нем, кстати, сидели женщины», — рассказал боец.
По словам штурмовика, операторы успели уйти с пункта управления, но оставили после себя личные вещи.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.
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