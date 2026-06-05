Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Дыня: в Комсомольском на стороне ВСУ воевали женщины-операторы БПЛА

Штурмовик рассказал, что операторы успели уйти с пункта управления, но оставили после себя личные вещи.

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Женщины-операторы БПЛА воевали на стороне ВСУ в селе Комсомольское Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Дыня.

«Пункт БПЛА был, и на нем, кстати, сидели женщины», — рассказал боец.

По словам штурмовика, операторы успели уйти с пункта управления, но оставили после себя личные вещи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше