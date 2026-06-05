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Боец бригады «Волки» захватил гексакоптер Vampire ВСУ

Беспилотник практически в идеальном состоянии оказался в распоряжении российских военных.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Боец разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Тихий захватил тяжелый гексакоптер ВСУ Vampire. Он стал ценным трофеем для российского подразделения, сообщили в Минобороны России.

«Операция была спланирована и проведена добровольцами на краматорско-дружковском направлении после неудачного вылета вражеского дрона на боевое задание. Тяжелый беспилотник [Vampire], за которым внимательно следили российские бойцы, успел сбросить груз, однако во время возвращения на базу из-за разряженного аккумулятора совершил вынужденную посадку в серой зоне. Обнаружив дрон, боец с позывным Тихий сумел, минуя минные поля противника, добраться до места вынужденного приземления БПЛА и эвакуировать трофей», — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что беспилотник практически в идеальном состоянии оказался в распоряжении российских военных.

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