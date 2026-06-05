"Ситуацию можно сравнить с так называемыми троллями в Сети: они пишут всякие гадости и ждут, что им начнут отвечать, что‑то доказывать. Если так происходит, то они вцепляются и начинают раскручивать эту агрессивную болтовню. Если реакции нет, то тролль скучает. Аналогично себя ведёт Зеленский и его компания. Это понимают и в Белоруссии: если они не будут реагировать на все эти гадости, те будут задыхаться от собственной злости, что у них ничего не получается.