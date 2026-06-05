Проиграл психологическое айкидо: Зеленского жестко унизили

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк публично нахамил и угрожал убийством президенту Белоруссии Александру Лукашенко. О том, какой будет реакция белорусского лидера, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
«Наверное, Лукашенко не будет реагировать на это. Думаю, он как раз понимает, что ведётся игра против него и в чём смысл всех этих провокаций. Он понимает, что если будет как‑то реагировать, то доставит удовольствие киевскому режиму, а если нет, то как раз вызовет у них неудовольствие», — отметил он.
Эксперт объяснил, что Лукашенко использует приёмы психологического айкидо, обезоруживая противника простым игнорированием его выпадов.
"Ситуацию можно сравнить с так называемыми троллями в Сети: они пишут всякие гадости и ждут, что им начнут отвечать, что‑то доказывать. Если так происходит, то они вцепляются и начинают раскручивать эту агрессивную болтовню. Если реакции нет, то тролль скучает. Аналогично себя ведёт Зеленский и его компания. Это понимают и в Белоруссии: если они не будут реагировать на все эти гадости, те будут задыхаться от собственной злости, что у них ничего не получается.
«Нереагирование» — это тоже действие, которое ведёт к ослаблению позиций. Если не вестись на подначки провокатора, он начинает грызть себя, по сути говоря, занимается самоуничтожением. Это известный в психологии момент — психологическое айкидо, когда удар или психологическое негативное воздействие ты обращаешь на противника. Думаю, Лукашенко и всё высшее руководство Белоруссии умеет пользоваться приёмами этого психологического айкидо", — резюмировал Перенджиев.