Выпускник колледжа рассказал студентам о службе в войсках БПС в зоне СВО

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выпускник колледжа Дмитрий Михайлов по телемосту со студентами рассказал из зоны спецоперации о своей службе в составе расчета FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем (БПС) шестой мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими подразделения войск беспилотных систем в составе «Южной» группировки войск со студентами Пашковского сельскохозяйственного колледжа в Краснодаре, уточнило МО.
«В ходе телемоста один из выпускников колледжа Дмитрий Михайлов рассказал землякам, что добровольно подписал контракт с Минобороны России и проходит службу в составе расчета FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск», — говорится в сообщении министерства.
Михайлов в ходе видео-конференц-связи рассказал студентам колледжа о мотивах, которые побудили его пойти на военную службу, как проходит подготовка специалистов беспилотных систем, а также с какими типами современных дронов они работают. Он добавил, что на службе он уже третий месяц, с конца марта.
«Подписать контракт и прийти на помощь товарищам побудило искреннее желания поскорее закончить это все. Я женат, у меня двое детей, контракт подписал уже после медкомиссии и только потом уведомил родных. Поначалу они переживали и беспокоились, но на данный момент от них — большая поддержка. Мы обязательно победим», — сказал выпускник.
Михайлов поделился, как бойцы войск беспилотных систем обеспечиваются вещевым имуществом, какое денежное довольствие и дополнительное премирование получают, как организован быт военнослужащих.
«Коллектив у нас опытный, но и очень много молодых бойцов. Инструкторы объясняют все очень доходчиво и быстро в том плане, что “птички” разные бывают, и при выборе того, кому что лучше подойдет, лучше опираться на опыт инструкторов. Мы полностью всем обеспечены, всего в достатке, и мы готовы работу выполнять», — отметил выпускник колледжа.
Студенты поблагодарили военнослужащих за подробный рассказ о специфике службы в войсках БПС, обстоятельные ответы на вопросы, которые неизбежно встают перед молодыми людьми, когда они готовятся принять важное для себя решение, заключило Минобороны.