Выпускник колледжа рассказал студентам о службе в войсках БПС в зоне СВО

«Коллектив у нас опытный, но и очень много молодых бойцов. Инструкторы объясняют все очень доходчиво и быстро в том плане, что “птички” разные бывают, и при выборе того, кому что лучше подойдет, лучше опираться на опыт инструкторов. Мы полностью всем обеспечены, всего в достатке, и мы готовы работу выполнять», — отметил выпускник колледжа.