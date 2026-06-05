«Это убожество до сих пор твердят в правительстве»: экс-министр раскритиковал коллег

Так, в ходе сессии, посвященной будущему России, он подчеркнул, что главной угрозой для России является депопуляция. «Если исчезнет народ, его не станет, то не останется ничего, вообще никакой экономики. Исчезновение носителя суверенитета означает исчезновение суверенитета», — подчеркнул он.
По его словам, экономика не может рассматриваться изолированно. «Экономика должна начинаться с ответа на вызов депопуляции и с системы идей развития страны. Какое государство мы хотим построить? К какому будущему мы хотим прийти?» — задал он риторический вопрос.
Особую критику экс-министр обрушил на устаревшие, по его мнению, идеологические установки российского правительства. «До сих пор на совещание приходишь в правительство, а там установка 87‑го года: “Или план, или рынок, нельзя быть наполовину беременным”. Но это же очень убого, ущербно и поверхностно», — заявил Галушка.
Он напомнил, что ещё Гэлбрейт в 1960‑е доказал конвергенцию планирования и рынка в экономике США. «А мы слепо следовали всем установкам МВФ и аж до 2014 года не могли принять закон о стратегическом планировании. Приняли, не исполняем», — добавил он.
Галушка призвал отказаться от «комплекса экономической вторичности» и эпигонства. «Когда у нас деньги Минфин просто не выделял на то, чтобы межотраслевой баланс составить десятилетиями. Это же нобелевская премия по экономике, это минимальный уровень приличия. А у нас даже на это деньги не выделяли, потому что это “что‑то совковое”», — возмутился он.
Отдельно досталось Центробанку. «Приносишь людям апостилированный перевод ФРС, ЕвроЦентробанка, Банка Англии, Банка Китая, там двойной мандат: отвечать за экономический рост, новые рабочие места и умеренный уровень процентных ставок. А мне говорят: “Это неправильный перевод”. Хоть в глаза им… всё божья роса», — рассказал Галушка.
Он жёстко раскритиковал российского финансового регулятора за 20 лет работы: «Вы отвечаете 20 лет за фондовый рынок, а у нас его в стране фактически нет. Вы что там наразвивали?» — спросил он.
В качестве позитивного примера Галушка привёл США и Китай. «В США за последние 6−7 лет офис президента фактически стал Госпланом. Китай уже сегодня имеет модель мировой экономики, которая включает 1 триллион 200 миллиардов факторов на основе больших данных и ИИ», — подчеркнул он.
Завершая выступление, он заявил, что стратегическое планирование — это «абсолютная база экономического суверенитета». «План рынку не противоречит. Лучшие силы планирования и энергии рынка нужно интегрировать, а не противопоставлять», — резюмировал он, назвав необходимым «санировать наше национальное сознание от вредных контрпродуктивных установок».