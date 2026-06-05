«Это убожество до сих пор твердят в правительстве»: экс-министр раскритиковал коллег

Галушка призвал отказаться от «комплекса экономической вторичности» и эпигонства. «Когда у нас деньги Минфин просто не выделял на то, чтобы межотраслевой баланс составить десятилетиями. Это же нобелевская премия по экономике, это минимальный уровень приличия. А у нас даже на это деньги не выделяли, потому что это “что‑то совковое”», — возмутился он.