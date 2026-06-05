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«Должен капитулировать»: депутат Рады назвал цель письма Зеленского

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский превратил письмо российскому лидеру Владимиру Путину в клоунаду, опустившись до пустых угроз и оскорблений, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Источник: Reuters

«Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывая, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на один шаг, но ему это и не нужно.

«Поэтому все происходящее — очередной фарс. Очередной спектакль. Очередная попытка продлить свою жизнь на крови, смертях и страданиях людей», — подытожил Дмитрук.

Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт.

В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.

Ранее в четверг в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.

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