«Должен капитулировать»: депутат Рады назвал цель письма Зеленского

«Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывая, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на один шаг, но ему это и не нужно.
«Поэтому все происходящее — очередной фарс. Очередной спектакль. Очередная попытка продлить свою жизнь на крови, смертях и страданиях людей», — подытожил Дмитрук.
Вчера Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт.
В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского, но Путин пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства не раз выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Ранее в четверг в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными лицами.