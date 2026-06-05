Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, заявила Ким

«Просто разная механика: в обоих случаях мы выступаем как витрина, но при заказе рецептурного лекарства забрать его можно только в аптеке, а вот для покупки безрецептурных препаратов идти в аптеку не обязательно: их может привезти и курьер продавца», — пояснила Ким.