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Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, заявила Ким

Ким: Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Компания Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, в рамках форума компания подписала несколько соглашений с фармацевтическими компаниями.

Ким напомнила, что на маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты.

«Просто разная механика: в обоих случаях мы выступаем как витрина, но при заказе рецептурного лекарства забрать его можно только в аптеке, а вот для покупки безрецептурных препаратов идти в аптеку не обязательно: их может привезти и курьер продавца», — пояснила Ким.

«Сейчас мы думаем в сторону дальнейшего развития этого направления комплексно, называться оно будет RWBЗдоровье. Детали пока в разработке, но скоро планируем уже рассказать об этом», — указала глава компании.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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