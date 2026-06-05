США ввели санкции в отношении президента Кубы

Дональд Трамп, комментируя введенные санкции, отметил: «мы просто хотим, чтобы это была страна, которой хорошо управляют». «Страна голодает, у нее нет энергии, нет нефти, нет денег, у нее нет ничего. А есть прекрасный участок земли. Там можно было бы построить прекрасные курорты», — заявил он на брифинге в Овальном кабинете. Он также добавил, что «займется Кубой» после завершения военных операций в Иране.